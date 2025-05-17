القمة العربية: تاكيد مصري سعودي على أمن الملاحة الدولية وابو الغيط يقول: ''جماعة الحوثي فاقمت معاناة اليمنيين''

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أكد الرئيس المصري في القمة العربية المنعقدة في بغداد على ضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
بدوره قال وزير الخارجية السعودية أمام القمة العربية ان المملكة تواصل العمل على تحقيق الإستقرار في اليمن، وضمان سلامة وأمن الملاحة الدولية.
من جانبه قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمام القمة العربية في بغداد ان جماعة الحوثي تصر على الانفراد بمقدرات اليمن.
واضاف: ''جماعة الحوثي جلبت على اليمنيين مواجهات واهوال فاقمت معاناتهم الى حد لا يمكن تصوره''.
وتابع:'' لن ينصلح الحال في اليمن الا عندما تدرك جماعة الحوثي استحالة استمرار هذا الوضع وتنخرط في تسوية سياسية شاملة''.