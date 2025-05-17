مأرب: اجتماع عسكري موسع يشدد على رفع الجاهزية

السبت 17 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد اجتماع عسكري موسع برئاسة رئيس هيئة العمليات بمحافظة مأرب على رفع الجاهزية القتالية .

و عقد رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة، اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، اجتماعاً موسعاً في محافظة مأرب، ضم مساعدي رئيس الهيئة، ومدراء الدوائر التابعة لها، وقيادة وحدة التحصينات الهندسية، وقائد اللواء السادس طيران مسيّر، بالإضافة إلى قادة عمليات المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة.

وفي مستهل الاجتماع، بحضور رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع، اللواء الركن أحمد اليافعي، جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في مختلف الجبهات، واستعراض الخطط العملياتية الرامية إلى تعزيز التنسيق ورفع الجاهزية القتالية..مشيدًا بتفانيهم وجهودهم في تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهم.

واكد على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تواصل تهديد أمن اليمن والمنطقة.

واستمع اللواء الركن خالد الأشول، واللواء الركن أحمد اليافعي، إلى تقارير مفصلة من مدراء الدوائر، ووحدة التحصينات الهندسية، وقيادة اللواء السادس طيران مسيّر، حول سير العمليات العسكرية في مسرح العمليات القتالي، كل في نطاقه، حيث تم استعراض الإنجازات الميدانية والتحديات القائمة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر اللواء الركن أحمد اليافعي عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم في وزارة الدفاع، خصوصًا بين هيئة العمليات وهيئة الاستخبارات والاستطلاع..مشيرًا إلى أن هذا التكامل ينعكس بشكل إيجابي وملموس على الأداء في مسرح العمليات القتالي، في ظل المعركة الوطنية المستمرة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما دعا لى مضاعفة الجهود لتعزيز هذا التكامل والانتصار في المعركة المصيرية.

كما جرى في ختام الاجتماع، تكريم اللواء الركن أحمد محسن اليافعي من قبل هيئة العمليات ودوائرها بدرع تذكاري، تقديرًا لجهوده وتعاون هيئة الاستخبارات في دعم العمل الميداني والعملياتي للقوات المسلحة، وفق وكالة سبأ.