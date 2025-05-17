وصول الرئيس العليمي الى بغداد للمشاركة في القمة العربية

السبت 17 مايو 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، يرافقه عضوا المجلس عثمان مجلي وفرج البحسني، اليوم إلى بغداد للمشاركة في القمتين العربية العادية والتنموية، التي انطلقت صباح اليوم.

وكان في استقبالهم نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يلقي العليمي كلمة اليمن ويجري مباحثات مع قادة عرب حول مستجدات الأوضاع وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.