وصول الرئيس العليمي الى بغداد للمشاركة في القمة العربية غبار كثيف يغطى مدرج مطار صنعاء لحظة هبوط أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية (صور) 7 طرق مثالية وضرورية تخلصك من خفقان القلب- تقلق في هذه الحالة تبدأ من القدمين -4 علامات شائعة لارتجاع صمام القلب سوريا وغزة تتصدران القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم إيران تستعين بعصابات لتنفيذ اغتيالات في الخارج وفق وثائق قضائية ..تفاصيل عدن تغلي: نساء تشعل انتفاضة غاضبة وسط ظلام وانهيار شامل.. والكارثة تقترب اليمن على حافة العطش والمجاعة: تحذير أممي من كارثة جفاف وشيكة! كارثة إنسانية تلوح في الأفق: الأمم المتحدة تقلص مساعداتها لليمن والصومال بسبب نقص التمويل عاجل: وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتصفية عبدالملك الحوثي وإلحاقه بحسن نصرالله
هبطت أول رحلة لطيران الخطوط الجوية اليمنية، في مطار صنعاء صباح اليوم قادمة من الأردن.
واظهرت الصور المطار بحالة سيئة، بعد الحديث عن إعادة تأهيله، إثر الغارات الاسرائيلية التي استهدفته قبل نحو 10 أيام.
وغطى غبار كثيف مدرج مطار صنعاء لحظة هبوط أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية.