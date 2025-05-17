غبار كثيف يغطى مدرج مطار صنعاء لحظة هبوط أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية (صور)

السبت 17 مايو 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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هبطت أول رحلة لطيران الخطوط الجوية اليمنية، في مطار صنعاء صباح اليوم قادمة من الأردن.

واظهرت الصور المطار بحالة سيئة، بعد الحديث عن إعادة تأهيله، إثر الغارات الاسرائيلية التي استهدفته قبل نحو 10 أيام.

وغطى غبار كثيف مدرج مطار صنعاء لحظة هبوط أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية.