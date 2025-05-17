7 طرق مثالية وضرورية تخلصك من خفقان القلب- تقلق في هذه الحالة

السبت 17 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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رغم أن خفقان القلب، في الغالب يكون من المشكلات الصحةي التي لا تستدعي القلق، ومع ذلك، قد تكون هناك حالة طبية كامنة مسؤولة عنه، فكيف يمكن التعامل معه؟ في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو"، أبرز الطرق الطبيعية التي تساعدك في التخلص من خفقان القلب المستمر، وذلك حسبما جاء في موقع، " medicalnewstoday".

قد يشمل علاج خفقان القلب طبيعيًا، عدة طرق من بينها ما يلي:

1-تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل والتنفس العميق.

2- ممارسة التمارين الرياضية.

3- قضاء وقت في الهواء الطلق.

4- أخذ فترات راحة قصيرة من العمل أو المدرسة.

5- التقليل أو توقف عن تناول المنبهات.

6- التوقف عن استخدام منتجات التبغ.

7- عدم استخدام أدوية الصحة النفسية إلا بعد استشارة الطبيب.

أعراض خفقان القلب التي تستدعي زيارة الطبيب ينبغي على الشخص استشارة الطبيب إذا كان يعاني من خفقان في القلب يستمر لأكثر من بضع ثوانٍ.

الأشخاص المعرضين لخطر عدم انتظام ضربات القلب. يشمل هؤلاء الأشخاص:1- أمراض القلب الكامنة.

2- خلل وظيفي ناتج عن نوبة قلبية سابقة.

3- اعتلال عضلة القلب التوسعي مجهول السبب.

4- ارتجاع صمام القلب