تبدأ من القدمين -4 علامات شائعة لارتجاع صمام القلب

السبت 17 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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يحدث ارتجاع صمام القلب، عندما لا ينغلق الصمام الميترالي بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب، نتيجة لرجوع الدم إليه مرة أخرى، فيصبح عرضة للإصابة بالفشل، لذلك يتسائل الكثيرون عن أبرز الأعراض التي قد تشير إليه.

في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو"، أبرز الأعراض الشائعة لارتجاع صمام القلب، وذلك حسبما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة.

أعراض شائعة لارتجاع صمام القلب هناك بعض العلامات الشائعة لارتجاع صمام القلب من بينها ما يلي:

1- الإرهاق والتعب الشديد.

2- ضيق التنفس مع الجهد.

3- الشعور بضربات قلب أوبالنبض في وريد الرقبة.

4- تورم القدمين.

ووفقًا لـ الدكتور حاتم غازي، استشاري أمراض القلب، فهناك عدة أسباب لارتجاع الصمام المترالي، من بينها ارتخاء الصمام الميترالي، وهو عيب خلقي، يسبب تسرب الدم إلى الأذين الأيسر عند انقباض عضلة القلب وكذلك الم بالصدر واضطراب بضربات القلب، بالإضافة إلى الحمى الروماتيزمية، والتي تعتبر أشهر سبب للإصابة بارتجاع الصمام الميترالي، يتسبب الميكروب السبحي المتسبب في الإصابة بالحمى الروماتيزمية، في الإصابة بتليف أو التصاقات بأجزاء من الصمام الميترالي، ما يؤدي إلى تليفها فتتسبب في ارتجاع الدم خلال الصمام الميترالي إلى الأذين الأيسر والرئتين