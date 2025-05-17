سوريا وغزة تتصدران القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم

السبت 17 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تستضيف العاصمة العراقية بغداد، السبت، القمة العربية العادية الـ34، بحضور قادة وزعماء أو من يمثلهم، في حين يتصدر جدول الأعمال قرار يدعم «الحوار الشامل في سوريا».

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن مسودة إعلان بغداد وقرارات القمة ستدعو إلى «احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه».

فلسطينياً، من المتوقع أن يصادق القادة العرب على قرار يرفض تهجير الفلسطينيين «داخل أراضيهم أو خارجها»، ويطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء