عاجل: وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتصفية عبدالملك الحوثي وإلحاقه بحسن نصرالله

الجمعة 16 مايو 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال زعيم المليشيات الحوثية في اليمن المدعو عبد الملك الحوثي.

ورصد محرر مأرب برس على منصة إكس تغريدة لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها

إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضراراً جسيمة بالموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن مطار صنعاء لايزال مدمراً".

وأضاف كاتس: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة".

وكانت وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية، أفادت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، اليوم الجمعة.

وقبل أيام استهدفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي وقالت إنها أخرجته عن الخدمة، إلا أن جماعة الحوثي أعلنت لاحقاً استئناف العمل بالمطار.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، باستهداف قادة الحوثيين "كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، ومع حسن نصر الله في بيروت، ومع إسماعيل هنية في طهران"، مشدداً: "سنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي في اليمن".

وأردف كاتس: "سندافع عن أنفسنا بقوتنا، في وجه كل عدو".