عاجل: وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتصفية عبدالملك الحوثي وإلحاقه بحسن نصرالله نتنياهو: سنضرب الحوثيين بقوة أكبر وسوف نستهدف قياداتهم .. عاجل الأرصاد تتوقع أمطاراً متفرقة وأمطاراً مصحوبة بالبرد في عدة محافظات يمنية وزارة الدفاع: المفاوضات التي تفرضها الأمم المتحدة مع الحوثيين لم تكن إلاّ لشرعنة إنقلابهم والحسم العسكري هو الخيار الوحيد لفرض السلام حادث مؤلم لعدد من المشجعين قبل مباراة برشلونة وإسبانيول ... بسبب أحد النساء ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولي في تصفيات كأس العالم بعد تتويج برشلونة بلقب الدوري.. رافينيا يشيد بجمال صاحب القدمين الذهبيتين حزب الاصلاح يعلن موقفه ورأيه من موقف الحكومة السعودية عقب زيارة الرئيس الأمريكي ترامب أول رد من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي على زيارة ترامب لعدد من دول الخليج . الإمارات تغلق مسجد الشيخ زايد لاستقبال الرئيس الأمريكي.. وترامب يعلق «هذه هي المرة الأولى التي يُغلقون فيها المسجد ليوم واحد إنه شرفٌ للولايات المتحدة
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال زعيم المليشيات الحوثية في اليمن المدعو عبد الملك الحوثي.
ورصد محرر مأرب برس على منصة إكس تغريدة لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها
إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضراراً جسيمة بالموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن مطار صنعاء لايزال مدمراً".
وأضاف كاتس: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة".
وكانت وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية، أفادت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، اليوم الجمعة.
وقبل أيام استهدفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي وقالت إنها أخرجته عن الخدمة، إلا أن جماعة الحوثي أعلنت لاحقاً استئناف العمل بالمطار.
وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، باستهداف قادة الحوثيين "كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، ومع حسن نصر الله في بيروت، ومع إسماعيل هنية في طهران"، مشدداً: "سنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي في اليمن".
وأردف كاتس: "سندافع عن أنفسنا بقوتنا، في وجه كل عدو".