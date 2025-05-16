نتنياهو: سنضرب الحوثيين بقوة أكبر وسوف نستهدف قياداتهم .. عاجل

الجمعة 16 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو " سنواجه الحوثيين ومن يقف خلفهم، مؤكدا " سنضرب الحوثيين بقوة أكبر وسوف نستهدف قياداتهم".

وأضاف نتنياهو "لسنا مستعدين للوقوف صامتين أمام هجمات الحوثيين".

وأكدت وسائل إعلام يمنية استهداف العدوان الإسرائيلى موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة بأكثر من 10 غارات جوية.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ هجوما على 3 موانئ يمنية، وأكدت صحيفة معاريف عن مصادر أمنية إسرائيلية أن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن.