عاجل: وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتصفية عبدالملك الحوثي وإلحاقه بحسن نصرالله نتنياهو: سنضرب الحوثيين بقوة أكبر وسوف نستهدف قياداتهم .. عاجل الأرصاد تتوقع أمطاراً متفرقة وأمطاراً مصحوبة بالبرد في عدة محافظات يمنية وزارة الدفاع: المفاوضات التي تفرضها الأمم المتحدة مع الحوثيين لم تكن إلاّ لشرعنة إنقلابهم والحسم العسكري هو الخيار الوحيد لفرض السلام حادث مؤلم لعدد من المشجعين قبل مباراة برشلونة وإسبانيول ... بسبب أحد النساء ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولي في تصفيات كأس العالم بعد تتويج برشلونة بلقب الدوري.. رافينيا يشيد بجمال صاحب القدمين الذهبيتين حزب الاصلاح يعلن موقفه ورأيه من موقف الحكومة السعودية عقب زيارة الرئيس الأمريكي ترامب أول رد من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي على زيارة ترامب لعدد من دول الخليج . الإمارات تغلق مسجد الشيخ زايد لاستقبال الرئيس الأمريكي.. وترامب يعلق «هذه هي المرة الأولى التي يُغلقون فيها المسجد ليوم واحد إنه شرفٌ للولايات المتحدة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو " سنواجه الحوثيين ومن يقف خلفهم، مؤكدا " سنضرب الحوثيين بقوة أكبر وسوف نستهدف قياداتهم".
وأضاف نتنياهو "لسنا مستعدين للوقوف صامتين أمام هجمات الحوثيين".
وأكدت وسائل إعلام يمنية استهداف العدوان الإسرائيلى موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة بأكثر من 10 غارات جوية.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ هجوما على 3 موانئ يمنية، وأكدت صحيفة معاريف عن مصادر أمنية إسرائيلية أن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن.