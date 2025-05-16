الأرصاد تتوقع أمطاراً متفرقة وأمطاراً مصحوبة بالبرد في عدة محافظات يمنية

الجمعة 16 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الجمعة، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئياً، وحار نهاراً – معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد على أجزاء من المرتفعات الغربية الممتدة من صعدة شمالاً حتى مرتفعات محافظة لحج جنوباً وتمتد شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو، وحار نهاراً – معتدل ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الجمعة، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 30 – المكلا 34 / 28 – الحديدة 36 / 30 – سقطرى 38 / 26 – المخا 36 / 30 – الغيضة 36 / 27 – زنجبار 36 / 28 – لحج 37 / 27 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 42 / 24 – مأرب 41 / 26 – عتق 40 / 24 – بيحان 39 / 23 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 14 – تعز 35 / 20 – ذمار 29 / 12 – الضالع 32 / 20 – إب 31 / 16 – البيضاء 30 / 17 .

وحذّر المركز، الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية، وكذا الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس .. مهيباً بهم أخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر وضربات الشمس.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.