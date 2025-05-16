حادث مؤلم لعدد من المشجعين قبل مباراة برشلونة وإسبانيول ... بسبب أحد النساء

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أصيب عدد من مشجعي إسبانيول اليوم الخميس بعدما صدمتهم سيارة قرب ملعب آر.سي.دي.ئي قبل دقائق من انطلاق مباراة قمة قطالونيا أمام برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وأصيب ما لا يقل عن 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة عندما فقدت سائقة سيارة أحاط بها مشجعو إسبانيول أمام ملعبهم، السيطرة على سيارتها، مما تسبب في حالة من الذعر والفوضى.
وألقت شرطة قطالونيا القبض على السيدة بعدها وأخضعتها لاختبار قياس نسبة الكحول.
واستجابت خدمات الطوارئ الطبية على الفور، إذ أرسلت عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
وأفادت تقارير بأنه من بين المشجعين 14 المصابين، يبدو أربعة في حالة أقل خطورة، بينما أصيب آخرون بجروح طفيفة، وكانت الإصابة الأشد خطورة هي كسر في الساق.
وقالت السلطات إن الحادث وقع أثناء تجمع جماهير إسبانيول لاستقبال حافلة الفريق، وانحصرت سيارة السائقة بين حاويتين، وقام عدد من المشجعين برشقها بأشياء، وهو ما أدى إلى مزيد من الأضرار.
وفي رد فعل على ذلك، زادت السائقة سرعتها وصدمت حوالي 20 مشجعا.
وقال سلفادور إيلا رئيس حكومة قطالونيا، الذي حضر المباراة، لقناة موفيستار بلس التلفزيونية الإسبانية “كان حادثا، وأصيب بعض الأشخاص، لكن إصاباتهم ليست خطيرة. لا توجد حوادث كبيرة تستحق الإبلاغ عنها”.