بعد تتويج برشلونة بلقب الدوري.. رافينيا يشيد بجمال صاحب القدمين الذهبيتين

الجمعة 16 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - رويترز

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كان رافينيا هادئا رغم معاناة برشلونة في هز شباك إسبانيول أمس الخميس وكان يعرف أن المسألة مجرد وقت فقط قبل أن تقودهم “قدم لامين يمال الذهبية” للتتويج بلقب الدوري.

وسجل يمال (17 عاما) هدفا مذهلا بعدما سيطرة على الكرة في الجانب الأيمن ودخل في عمق الملعب قبل أن يطلق تسديدة رائعة من بين مدافعين اثنين إلى داخل الشباك ليكسر حالة الجمود في بداية الشوط الثاني.

ووضع هذا الهدف المذهل برشلونة على طريق الفوز 2-صفر الذي ضمن له التتويج بلقب الدوري مع تأخر ريال مدريد بسبع نقاط قبل مباراتين فقط من نهاية الموسم.

وقال رافينيا “لم يكن لدينا الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، لكننا نمتلك لاعبا مميزا يفعل أحيانا أشياء رائعة بقدميه الذهبيتين ويمنحنا الهدوء في المباراة”.

وأضاف “في يناير كان البعض يقول إننا سنقاتل لنحتل المركز الثالث. لدينا ثقة في أنفسنا. هذا هو المفتاح. نثق في العمل الذي نقوم به وفي جودة اللاعبين”.

وسجل رافينيا 18 هدفا في الدوري هذا الموسم بما في ذلك ثنائية في فوز ثمين على ريال مدريد 4-3 يوم السبت الماضي وسرعان ما أشاد بالثقة التي منحه إياها المدرب هانز فليك.

وزاد اللاعب البرازيلي حصيلته من الأهداف ثلاثة أمثال مقارنة بالموسم الماضي كما أنه صاحب ثالث أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في المسابقة برصيد تسع تمريرات أي أقل بثلاث تمريرات حاسمة من المتصدر جمال.

وقال رافينيا “الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على ثقة المدرب خاصة بعد أن أبلغني في بداية الموسم بأنه سيعتمد عليّ. يسيطر فليك على الفريق ويطور اللاعبين