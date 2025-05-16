حزب الاصلاح يعلن موقفه ورأيه من موقف الحكومة السعودية عقب زيارة الرئيس الأمريكي ترامب

الجمعة 16 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور أحمد حالة، أن المملكة العربية السعودية أثبتت مجددًا أنها ليست مجرد دولة ذات ثقل جغرافي أو اقتصادي، بل مركز حيوي فاعل على كافة التفاعلات الدولية، وصاحبة قرار مؤثر في ملفات العالم الكبرى.

وأشار في منشور له على منصة (إكس)، إلى أن هذا المركز المرموق للمملكة لم يكن وليد الصدفة ولا منحة من أحد، بل هو حصيلة جهود متراكمة ورؤية استراتيجية انتهجتها القيادة السعودية الرشيدة بعزم لا يلين وطموح لا يعرف الحدود.

وأوضح الدكتور حالة أن هذا الحضور الوازن تجلى في نجاح الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونوه إلى أن الزيارة لم تكن بروتوكولًا سياسيًا فحسب، بل محطة بارزة أُحرزت فيها مكاسب نوعية تصب في مصلحة المملكة والمواطن السعودي، وترسخ دورها كلاعب رئيس في المشهد العالمي