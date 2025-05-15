الإمارات تغلق مسجد الشيخ زايد لاستقبال الرئيس الأمريكي.. وترامب يعلق «هذه هي المرة الأولى التي يُغلقون فيها المسجد ليوم واحد إنه شرفٌ للولايات المتحدة ندوة سياسية في القاهرة تشيد بدرو الحكومة المصرية في إحتضان اليمنيين ومواقفها الداعمة للوحدة اليمنية تصريحات رسمية: اتفاق واشنطن والحوثي يضمن مرور السفن الإسرائيلية مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة استراتيجية .. مبادرة رئيسية لخلق فرص العمل للشباب اليمني الإدارة الأميركية تعلن إلتزامها بتعطيل عمليات الحوثيين لتوليد الإيرادات غير المشروعة ومنع وصول الأسلحة إليهم عُمان تعلن احباط تهريب أجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى اليمن اسعار الصرف اليوم في اليمن لماذا لم يعد السلاح النووي يخيف أحدا؟ ترامب يتوعد بضرب مليشيا الحوثي مجدداً الرئيس اليمني يزور روسيا نهاية مايو.. العليمي يشيد بالموقف الروسي تجاه اليمن وشعبه وشرعيته الدستورية
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه وفخره بإتاحة الفرصة له لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، عقب وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
ورافق ترامب في زيارة المسجد ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
وقال ترامب في تصريحات مقتضبة داخل بهو النور: «هل هذا جميل؟ إنه جميل جدا أنا فخور جدا بأصدقائي، يمكنني القول إن هذه ثقافة مذهلة»، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وتابع ترامب خلال جولة في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي: «هذه هي المرة الأولى التي يُغلقون فيها المسجد ليوم واحد، إنه شرفٌ للولايات المتحدة».
واعتبر أن الإجراءات التي جرت من أجل زيارته لهذا المعلم الثقافي والديني، «تكريم عظيم»، وسأل الصحفيين إن كانوا «يقضون وقتًا ممتعًا».
ووصل ترامب إلى مدخل النور وتفقد الساحة الخارجية للمسجد عبر ساحة الصحن ثم سار على الممر الخارجي الطويل المصنوع من الرخام، والمزدان بأعمدة منقوشة برسوم زهرية دقيقة.
وفي الداخل، أبدى ترامب إعجابه ببهو النور وقاعة الصلاة الرئيسية، المزينة بنقوش هندسية وأعمال حجرية رائعة وأعمدة مذهبة وثريات ملونة وسجادة تقليدية منقوشة – تعد أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم، بحسب ما أفاد به الصحفيون المرافقون للرئيس.
كما تفقد جدارًا منقوشًا ومذهبا برفقة مرشديه، ووقف لاحقا في وسط السجادة لالتقاط صورة تذكارية.