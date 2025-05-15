مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة استراتيجية .. مبادرة رئيسية لخلق فرص العمل للشباب اليمني

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 80

اعلنت وحدة مبادرات التنمية الاقتصادية في مجموعة هائل سعيد وشركاه عن شراكة استراتيجية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، تركز على تعزيز خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب اليمني من خلال الابتكار كمسار لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في البلاد.

وقال بلاغ صحفي ان هذا التعاون، يعكس طويل الأمد، التزامًا مشتركًا بدعم الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تمكين المجتمعات اليمنية عبر تعزيز الابتكار وتوظيف الشباب. ويهدف الشريكان، مجموعة هائل سعيد أنعم والاتحاد الأوروبي، إلى الاستثمار في الإمكانات المحلية، وتحفيز منظومة الابتكار في اليمن، وخلق الفرص الاقتصادية للشباب بما يشكله ذلك من أهمية كبيرة لمستقبل اليمن.

كخطوة أولى في هذا الفصل الجديد الباعث على الحماس، يطلق الطرفان "مختبر الابتكار الاجتماعي: تحدي التعليم"، استنادًا إلى نجاح النسخة التجريبية الأولى التي طورتها مجموعة هائل سعيد وشركاه بالتعاون مع مؤسسة رواد وأطلقت عام ٢٠٢٤، إذ أثبتت، على مدار ١٢ شهرًا، قدرة الابتكار المحلي على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية، لاسيما في قطاع الزراعة بمشاركة أكثر من ٣٠٠ ألف شاب وشابة طرحوا ٤٠٠ فكرة خلال هاكاثون وطني فازت فيها ١١ فكرة واعدة تم احتضانها.

خلال النسخة الجديدة، مختبر الابتكار الاجتماعي: تحدي التعليم، سيتم تطبيق النموذج نفسه على قطاع التعليم تحفيزًا للحلول الفعالة من واقع المجتمع لوضع الشباب اليمني على طريق الفرص والوظائف الجيدة. على مدار خمس سنوات ستعمل المرحلة الجديدة، التي يشارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي، على إقامة خمس دورات من مختبر الابتكار الاجتماعي مما يوسع نطاق المبادرة ويعمق أثرها في قطاعات مختلفة، ويعزز قدرات الابتكار طويلة المدى ويدعم الاستقرار والأمن الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

واضاف البلاغ ان المختبر سيركز على:

· تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل عبر دعم رواد الأعمال في تطوير حلول قابلة للتوسع تخلق سبل عيش وتفتح فرصًا اقتصادية.

· دعم تطوير القطاع الخاص بتمكين الشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات العالية والتي يمكنها قيادة النمو المستدام وتعزيز المرونة الاقتصادي.

· تعزيز الشمول والتماسك الاجتماعي من خلال ضمان مشاركة فاعلة للنساء والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الواسع.

· إحداث تغييرات على مستوى القطاعات باستهداف قطاعات رئيسية كالتعليم لإيجاد حلول ذات أثر عميق ومستدام.

ويأتي إطلاق مختبر الابتكار الاجتماعي: تحدي التعليم، كمكون أساسي من المبادرة الأوسع "وثبة"، وهي برنامج رئيسي يموله الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز منظومات ريادة الأعمال في اليمن، وتنفذ المبادرة مؤسسة رواد وشركة ديب روت للاستشارات، وتركز على تعبئة رأس المال الخاص والتمويل عبر المنح لدعم استثمارات مستدامة تدعم السلام. تشمل المبادرة أربع مكونات رئيسية: مختبر الابتكار الاجتماعي، مسرّعة وثبة، شبكة المستثمرين الملائكيين اليمنيين، وصندوق وثبة للاستثمار المؤثر. تعمل هذه الركائز معًا على فتح آفاق اقتصادية، وتمكين المرأة والشباب، ودعم الاستقرار طويل الأمد من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والابتكار في قطاعات حيوية كالتعليم والزراعة والطاقة.

وقال نبيل هائل سعيد أنعم، رئيس مجلس الإدارة الإقليمي لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه – اليمن: "إن القطاع الخاص في اليمن هو عصب الحياة للوظائف والابتكار والازدهار في البلاد. لذا فإن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ستستفيد من حضور مجموعة هائل سعيد أنعم المحلي وامتدادها المجتمعي، ومن ريادة الاتحاد الأوروبي في التنمية العالمية، لتحفير خلق فرص العمل في اليمن. عبر ابتكار حلول محلية تُلبّي احتياجات مجتمعاتنا مباشرةً، نُمكّن العمال والشركات من بناء يمن أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا. معًا، لا نستثمر فقط في الأفكار، بل في مستقبل اليمن".

من جانبه قال السفير غابرييل مونويرا فينيالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن: "تمثل شراكتنا مع مجموعة هائل سعيد أنعم مرحلة جديدة من التعاون في اليمن. من خلال تمكين الشباب وتعزيز الابتكار، فإننا نُساعد في إطلاق الإمكانات الهائلة للبلاد. يفخر الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لإيجاد مستقبل يقود فيه جيل من رواد الأعمال اليمنيين إعادة بناء مجتمعاتهم، وخلق حلول مبتكرة، وتعزيز الشمول للرجال والنساء، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار المستدام."

-