الإدارة الأميركية تعلن إلتزامها بتعطيل عمليات الحوثيين لتوليد الإيرادات غير المشروعة ومنع وصول الأسلحة إليهم

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا التزام الولايات المتحدة بتعطيل عمليات الحوثيين لتوليد الإيرادات غير المشروعة، وعرقلة وسطائهم الماليين ومورديهم.

وقالت السفيرة دوروثي شيا: تستطيع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن أن تكون أداة حاسمة لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، ويتعيّن تحسين عملياتها وطريقة إنفاذها

وأضافت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، إن استسلام الحوثيين يشكل نجاحًا للنهج الذي اعتمدته الولايات المتحدة.

وأضافت شيا خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إن الحوثيين وحدهم من يقررون ماهية تواصل الضربات أم توقفها.

وتابعت "أعلن الرئيس ترامب يوم 6 مايو عن وقف الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين. وقد وجّهت الولايات المتحدة ضربات دقيقة ضد أصول تابعة للحوثيين، كالمجمعات الإرهابية على سبيل المثال، وذلك خلافًا للتوصيفات والمعلومات المضللة التي تدلي بها بعض الجهات.

وأكدت أن هدف واشنطن يتمثّل باستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر والمسارات المائية المحيطة بعد سنوات من الهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون.

وقالت "على حد تعبير الرئيس ترامب، لم يعد الحوثيون راغبين في القتال، فهم منهكون، وقد خلفت الضربات مئات القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين وقضت على عدد كبير من قادتهم".

وحثت الدول الأعضاء على توفير الدعم المالي لهذه الآلية بغرض تعزيز فعاليتها، وذلك من خلال التبرع لعملياتها بشكل مباشر. ويتعيّن على الدول الأعضاء أيضًا توفير الأصول البحرية اللازمة لضمان اعتراض السفن التي لا تتحقق منها الآلية.

وترى أنه حين تعمل الآلية بشكل كامل ستتيح تركيز الموارد الجماعية المحدودة على طرق التهريب الأخرى، على غرار المراكب الصغيرة والطرق البرية