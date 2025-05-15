عُمان تعلن احباط تهريب أجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى اليمن

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت جمارك سلطنة عمان، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة الاتصالات إلى اليمن عبر منفذ صرفيت الحدودي المُشترك مع محافظة المهرة اليمنية.

وأوضحت الجمارك عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنها تمكنت من ضبط 24 جهازاً لاسلكياً كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لأحد المهربين أثناء محاولة إدخالها إلى الأراضي اليمنية.

جاءت هذه العملية في إطار تشديد الإجراءات الرقابية على المنافذ الحدودية العُمانية، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من تورط بعض المعابر العمانية في عمليات تهريب معدات تقنية واتصالية إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لتقارير أمنية تشير إلى استخدام جماعة الحوثي لهذه الأجهزة في تعزيز أنشطتها العسكرية والتنظيمية.