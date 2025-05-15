الإدارة الأميركية تعلن إلتزامها بتعطيل عمليات الحوثيين لتوليد الإيرادات غير المشروعة ومنع وصول الأسلحة إليهم عُمان تعلن احباط تهريب أجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى اليمن اسعار الصرف اليوم في اليمن لماذا لم يعد السلاح النووي يخيف أحدا؟ ترامب يتوعد بضرب مليشيا الحوثي مجدداً الرئيس اليمني يزور روسيا نهاية مايو.. العليمي يشيد بالموقف الروسي تجاه اليمن وشعبه وشرعيته الدستورية يقظة الأمير محمد بن سلمان عند تصحيحه خطأً قاله أمير الكويت في وصفه الحوثيين تقرير حديث: نحو نصف مليون شخص في اليمن نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية ياسين البكالي.. رحيل شاعر وقاص يمني بعد معاناة مع السكري في مؤتمر اسلامي كبير.. ممثل وفد اليمن يرد على ممثل إيران: الشعب كله ضد الحوثيين الذين تدعمهم طهران
أعلنت جمارك سلطنة عمان، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة الاتصالات إلى اليمن عبر منفذ صرفيت الحدودي المُشترك مع محافظة المهرة اليمنية.
وأوضحت الجمارك عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنها تمكنت من ضبط 24 جهازاً لاسلكياً كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لأحد المهربين أثناء محاولة إدخالها إلى الأراضي اليمنية.
جاءت هذه العملية في إطار تشديد الإجراءات الرقابية على المنافذ الحدودية العُمانية، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من تورط بعض المعابر العمانية في عمليات تهريب معدات تقنية واتصالية إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لتقارير أمنية تشير إلى استخدام جماعة الحوثي لهذه الأجهزة في تعزيز أنشطتها العسكرية والتنظيمية.