اسعار الصرف اليوم في اليمن

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس 15/05/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2539

بيع الدولار 2560

شراء السعودي 668

بيع السعودي 671