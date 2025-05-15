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اسعار الصرف اليوم في اليمن

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس 15/05/2025

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار            2539

بيع الدولار                 2560

شراء السعودي          668

بيع السعودي              671

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