الإدارة الأميركية تعلن إلتزامها بتعطيل عمليات الحوثيين لتوليد الإيرادات غير المشروعة ومنع وصول الأسلحة إليهم عُمان تعلن احباط تهريب أجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى اليمن اسعار الصرف اليوم في اليمن لماذا لم يعد السلاح النووي يخيف أحدا؟ ترامب يتوعد بضرب مليشيا الحوثي مجدداً الرئيس اليمني يزور روسيا نهاية مايو.. العليمي يشيد بالموقف الروسي تجاه اليمن وشعبه وشرعيته الدستورية يقظة الأمير محمد بن سلمان عند تصحيحه خطأً قاله أمير الكويت في وصفه الحوثيين تقرير حديث: نحو نصف مليون شخص في اليمن نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية ياسين البكالي.. رحيل شاعر وقاص يمني بعد معاناة مع السكري في مؤتمر اسلامي كبير.. ممثل وفد اليمن يرد على ممثل إيران: الشعب كله ضد الحوثيين الذين تدعمهم طهران
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس 15/05/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2539
بيع الدولار 2560
شراء السعودي 668
بيع السعودي 671