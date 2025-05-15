ترامب يتوعد بضرب مليشيا الحوثي مجدداً

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس متوعدا، بإمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، إذا أقدمت الجماعة على تنفيذ هجمات جديدة، في أعقاب اتفاق التهدئة الأخير الذي تم بوساطة عمانية.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: “نحن نتعامل مع الحوثيين، وأعتقد أن ذلك كان ناجحًا جدًا، لكن ربما يتم شن هجوم غدًا، وفي هذه الحالة نعود إلى الهجوم”.

ويأتي تصريح ترامب بعد أيام من اتفاق معلن بين الولايات المتحدة والحوثيين، أُبرم في السادس من مايو الجاري، وقضى بوقف الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية مقابل وقف الضربات الأمريكية على مواقع الجماعة.

لكن منذ لحظة التهدئة، لم تلتزم جماعة الحوثي بالكامل بالاتفاق، حيث أعلنت تنفيذ عدد من الهجمات التي قالت إنها استهدفت مطار “بن غوريون” ومطار “رامون” الإسرائيليين، إضافة إلى “هدفين حيويين” آخرين داخل إسرائيل، وتحدثت عن تصعيدها لإعاقة الملاحة الجوية في المطار الرئيسي بتل أبيب.

وتزامنًا مع جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة، صعّد الحوثيون عملياتهم بشكل لافت، حيث نفذوا ثلاث هجمات صاروخية على مطار “بن غوريون” خلال أقل من 24 ساعة، وفق ما أعلنته منصاتهم الإعلامية