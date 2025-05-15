الرئيس اليمني يزور روسيا نهاية مايو.. العليمي يشيد بالموقف الروسي تجاه اليمن وشعبه وشرعيته الدستورية

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ الحكومية، إن الرئيس العليمي سيزور روسيا الإتحادية نهاية شهر مايو الجاري.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وروسيا الاتحادية، والحرص المشترك على الدفع بها نحو آفاق اوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات

و اثني الرئيس العليمي على الموقف الروسي الثابت في كافة المحافل الدولية الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، ومؤسساتها الوطنية. جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، القائم باعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، للبحث في مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية والاقليمية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء الى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والملفات المطروحة على جدول اعمال الزيارة الرسمية المرتقبة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الى روسيا الاتحادية نهاية الشهر الجاري.

وخلال اللقاء، نقل السفير كودروف لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، و للشعب اليمني الامن والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل الرئيس القائم بالاعمال الروسي، نقل تحياته الى الرئيس بوتين، وتمنياته لروسيا وشعبها الصديق مزيد من التقدم والازدهار.