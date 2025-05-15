الرئيس اليمني يزور روسيا نهاية مايو.. العليمي يشيد بالموقف الروسي تجاه اليمن وشعبه وشرعيته الدستورية يقظة الأمير محمد بن سلمان عند تصحيحه خطأً قاله أمير الكويت في وصفه الحوثيين تقرير حديث: نحو نصف مليون شخص في اليمن نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية ياسين البكالي.. رحيل شاعر وقاص يمني بعد معاناة مع السكري في مؤتمر اسلامي كبير.. ممثل وفد اليمن يرد على ممثل إيران: الشعب كله ضد الحوثيين الذين تدعمهم طهران انقطاع الكهرباء عن عاصمة دولة عربية تفاصيل صفقات ترامب في قطر بقيمة 1.2 تريليون دولار حفل وضع حجر الأساس لمصنع هيونداي في أول دولة عربية أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر ترامب ينتزع بتوقيع واحد 200 مليار دولار من قطر .. تفاصيل الصفقة
قالت وكالة سبأ الحكومية، إن الرئيس العليمي سيزور روسيا الإتحادية نهاية شهر مايو الجاري.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وروسيا الاتحادية، والحرص المشترك على الدفع بها نحو آفاق اوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات
و اثني الرئيس العليمي على الموقف الروسي الثابت في كافة المحافل الدولية الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، ومؤسساتها الوطنية. جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، القائم باعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، للبحث في مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية والاقليمية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء الى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والملفات المطروحة على جدول اعمال الزيارة الرسمية المرتقبة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الى روسيا الاتحادية نهاية الشهر الجاري.
وخلال اللقاء، نقل السفير كودروف لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، و للشعب اليمني الامن والاستقرار، والسلام.
بدوره حمل الرئيس القائم بالاعمال الروسي، نقل تحياته الى الرئيس بوتين، وتمنياته لروسيا وشعبها الصديق مزيد من التقدم والازدهار.