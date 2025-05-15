ياسين البكالي.. رحيل شاعر وقاص يمني بعد معاناة مع السكري

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 152

فجع الوسط الأدبي اليمني، برحيل الشاعر والقاص ياسين البكالي، أحد أبرز الأصوات الشعرية في اليمن خلال العقدين الماضيين، بعد معاناة مع مضاعفات مرض السكري.

ويعد البكالي من أبرز شعراء اليمن، واشتهر بقصائده التي عبرت عن وجع الإنسان والمنفى، ونال عدة جوائز أدبية عربية.

وغيب الموت الشاعر البكالي فجر اليوم في أحد مستشفيات صنعاء عن عمر ناهز 48 عاما، مخلفا إرثا شعريا وإنسانيا سيظل حيا في الذاكرة.