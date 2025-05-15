في مؤتمر اسلامي كبير.. ممثل وفد اليمن يرد على ممثل إيران: الشعب كله ضد الحوثيين الذين تدعمهم طهران

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رد رئيس الوفد البرلماني اليمني، عبدالرزاق الهجري،في مداخلة قوية خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جاكرتا، على مزاعم ممثل إيران الذي ادعى أن "اليمن كله مع الحوثي".
وقال الهجري:"الشعب اليمني بأكمله ضد جماعة الحوثي الإرهابية، التي قتلت عشرات الآلاف، وشردت الملايين، وهدمت المساجد، ولا يمكن لمن يرتكب هذه الجرائم أن يزعم دعمه للشعب الفلسطيني."
وأكد الهجري أن اليمن يدفع ثمنًا باهظًا بسبب الدعم الإيراني اللامحدود للحوثيين بالمال والسلاح، مشددًا على أن من يتحدث باسم اليمن لا يكون تابعًا لطهران ولا يحمل مشروعًا طائفيًا يهدد استقرار المنطقة.
وأضاف مخاطبا ممثل إيران: ''انتم من تدعمون الحوثي، وهذه حقيقة وليست إشاعة''.