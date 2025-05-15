تفاصيل صفقات ترامب في قطر بقيمة 1.2 تريليون دولار

الخميس 15 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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كشف البيت الأبيض في "مستند حقائق" عن تفاصيل في الصفقات والتفاهمات والاستثمارات الموقعة بين قطر وأمريكا خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للدوحة.

وورد في المستند المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "وقّع الرئيس دونالد ترامب اتفاقيةً مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار.

كما أعلن الرئيس ترامب عن صفقات اقتصادية تجاوز مجموعها 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية"، معددا ما يلي:

حصلت بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران على طلبيةٍ تاريخيةٍ من الخطوط الجوية القطرية، وهي اتفاقيةٌ بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائراتٍ أمريكية الصنع من طراز بوينغ 787 دريملاينر و777X، تعمل بمحركات جنرال إلكتريك للطيران.

تُعد هذه أكبر طلبيةٍ لطائراتٍ عريضة البدن من بوينغ على الإطلاق، وأكبر طلبيةٍ لطائرات 787 على الإطلاق.

ستدعم هذه الاتفاقية التاريخية 154,000 وظيفةٍ أمريكيةٍ سنويًا، بإجمالي أكثر من مليون وظيفةٍ في الولايات المتحدة خلال فترة إنتاج وتسليم هذه الصفقة.

تتمتع ماكديرموت بشراكة قوية مع قطر للطاقة في تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة، من خلال سبعة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 8.5 مليار دولار.

وبصفتها المورّد الوحيد للمكونات البحرية لمشروع التوسعة الكبرى لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في قطر، تدعم ماكديرموت بشكل مباشر آلاف الوظائف في قطاع الطاقة الأمريكي.

فازت شركة بارسونز بنجاح بثلاثين مشروعًا تصل قيمتها إلى 97 مليار دولار.

وقد ساهمت هذه العقود عالية القيمة في نمو الشركة بشكل ملحوظ، ودعمت آلاف الوظائف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعززت الريادة الأمريكية في مجال الهندسة والابتكار المتطور.

أبرمت شركة كوانتينيوم اتفاقية مشروع مشترك مع شركة الربان كابيتال، وهي شركة قطرية بارزة.

ستستثمر قطر ما يصل إلى مليار دولار في أحدث تقنيات الكم وتطوير القوى العاملة التي يوفرها المشروع المشترك، مما يدعم الوظائف والريادة الأمريكية والقطرية في هذه التقنية الناشئة والحيوية.

تُؤمّن صفقات الدفاع المُبرمة اليوم شراء قطر لمعدات عسكرية متطورة من شركتين دفاعيتين أمريكيتين رائدتين.

أبرمت شركة رايثيون، التابعة لشركة RTX، اتفاقية بقيمة مليار دولار أمريكي لشراء قطر قدرات مضادة للطائرات بدون طيار، وقّعتها الحكومتان الأمريكية والقطرية.

تُرسّخ هذه الصفقة قطر كأول عميل دولي لنظام رايثيون الثابت - نظام الطائرات بدون طيار منخفض وبطيء وصغير الحجم - المُصمّم لمواجهة الطائرات بدون طيار. تدعم هذه الصفقة بشكل مباشر وظائف التصنيع والهندسة التي تتطلب مهارات عالية في الولايات المتحدة، وتُعزز ريادة أمريكا في تقنيات الدفاع المبتكرة.

حصلت شركة جنرال أتوميكس على اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر نظام الطائرات المسيرة عن بُعد MQ-9B، وُقّعت بين الحكومتين الأمريكية والقطرية. ستعزز هذه الصفقة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر، وستزود القوات المسلحة القطرية بأحدث الطائرات المسيرة عن بُعد متعددة المهام في العالم، والمُزوّدة بمنتجات أمريكية الصنع.

وقّعت الولايات المتحدة وقطر أيضًا بيان نوايا لتعزيز شراكتهما الأمنية، يُحدد استثمارات محتملة تتجاوز 38 مليار دولار، تشمل دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية، ودعم القدرات الدفاعية المستقبلية المتعلقة بالدفاع الجوي والأمن البحري.

تهدف هذه الاتفاقيات والأدوات الجديدة إلى تعزيز نمو العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر، وتوفير آلاف الوظائف ذات الأجور المجزية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقد المقبل وما بعده