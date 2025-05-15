أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوى في أكثر من شهر، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3153.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 3156.90 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".
واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم المتبادلة بصورة كبيرة وأعلنا تعليقا لمدة 90 يوما ما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
إلا أن الأسواق العالمية تظل حذرة بشأن ما قد يحدث بعد التسعين يوما.
وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول.
وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 31.98 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.5% إلى 980.35 دولار وزاد البلاديوم 0.1% إلى 951.90 دولار