ترامب ينتزع بتوقيع واحد 200 مليار دولار من قطر .. تفاصيل الصفقة

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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وقعت قطر، الأربعاء، اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة ترامب للدولة الخليجية.

وقال ترامب إن الصفقة تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة.

وعلّق الرئيس الأمريكي على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".

وأضاف ترامب موجهًا حديثه للرئيس التنفيذي لبوينغ، كيلي أورتبرغ، الذي كان موجودًا في الغرفة عند توقيع الاتفاقية: "هذا رقم قياسي يا كيلي. تهانينا لبوينغ