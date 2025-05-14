ترامب واصفًا الشرع بعد لقائهما: ''إنه شاب رائع وجذاب ومقاتل قوي جداً''

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، الرئيس السوري أحمد الشرع، بأنه "شاب رائع وجذّاب وقويّ البنية"، وذلك عقب لقاء جمعهما على هامش قمة إقليمية استضافتها العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء 14 أيار/ مايو 2025.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، ردّاً على سؤال عن انطباعه عن الرئيس السوري: "إنه رائع، شاب جذّاب، وقوي البنية، لديه ماضٍ قوي جداً، إنه مقاتل وقائد حقيقي".

وتأتي هذه التصريحات في إطار جولة شرق أوسطية يقوم بها ترامب، بدأها من السعودية وتشمل أيضاً قطر والإمارات. وسبق لقاء ترامب والشرع، إعلان الأول نيّته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، عادّاً أنّ "المرحلة الحالية تتطلب دعماً سياسياً واقتصادياً، وليس مزيداً من العقوبات".

أثار اللقاء بين ترامب والشرع، جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، ولا سيما أن الشرع، المعروف سابقاً باسم "أبو محمد الجولاني"، كان القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، المصنّفة سابقاً منظمةً إرهابيةً، وكان مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى الخارجية الأمريكية، وخصصت الحكومة الأمريكية مكافأةً قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه.

ولكن في نهاية عام 2024، وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، أعلن الشرع تخلّيه عن النهج الجهادي، مستعيداً اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، وبعدها بأشهر تولّى رئاسة "الهيئة العليا لإدارة المرحلة الانتقالية" في سوريا، بعد تفاهمات مع فصائل المعارضة المسلّحة في الداخل، وبدعم من أطراف إقليمية على رأسها السعودية وقطر، وكلتاهما ضمن جولة ترامب الحالية.