تدشين أولى رحلات تفويج حجاج اليمن هذا الموسم وعملية التفويج ستمر عبر 4 مطارات

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دشنت وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء، أولى رحلات تفويج الحجاج اليمنيين من مطار عدن الدولي عبر الخطوط الجوية اليمنية.

واشارت الوزارة إلى أن نحو 7 آلاف حاج سيتم تفويجهم جواً عبر مطارات عدن والريان وسيئون والغيضة.

وخلال عملية التدشين الذي حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح نُهيد، ورئيس مجلس إدارة الخطوط اليمنية الكابتن ناصر محمود، عبّر وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة، عن سعادته بانطلاق أول فوج من الحجاج اليمنيين عبر مطار عدن الدولي.

واكد أن عملية التفويج ستتم بطريقة سهلة ومنظمة وفق ترتيبات تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية والجهات المعنية في المنافذ الجوية.

وأوضح الوزير شبيبة، أن ما يقارب سبعة آلاف حاج سيتم تفويجهم جواً عبر مطارات عدن، والريان، وسيئون، والغيضة..مشيداً بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كافة التسهيلات المقدمة لحجاج اليمن.