تدشين أولى رحلات تفويج حجاج اليمن هذا الموسم وعملية التفويج ستمر عبر 4 مطارات طارق صالح: ''إيران أوقفت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وعبدالملك لم يكن يعلم شيء'' الذهب ينخفض عالميًا وإليكم أسعاره اليوم في اليمن اختتام بطولة مأرب الرابعة للملاكمة بمشاركة 40 لاعباً. مقاومة صنعاء تطالب بتحسين أوضاع المقاتلين في الجبهات وتنتقد الوضع الاقتصادي ووضع العملة الوطنية ترامب يصل قطر ثاني محطة خليجية بعد السعودية سفير اليمن بطوكيو يبحث مع وزير الاقتصاد واعضاء البرلمان الياباني تعزيز العلاقات الثنائية و توسعة مجالات الدعم بيان صحافي لسفيرة بريطانيا في ختام زيارتها الى العاصمة اليمنية عدن التجنيد الإجباري في صفوف المليشيات الحوثية في اليمن .. هكذا يقاد المهمشون والفقراء إلى الجبهات وتحويلهم وقودا للحرب جماعة الحوثي كانت تبحث عن مخرج.. رويترز تكشف كواليس الاتفاق المفاجئ بين الحوثيين وأمريكا
دشنت وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء، أولى رحلات تفويج الحجاج اليمنيين من مطار عدن الدولي عبر الخطوط الجوية اليمنية.
واشارت الوزارة إلى أن نحو 7 آلاف حاج سيتم تفويجهم جواً عبر مطارات عدن والريان وسيئون والغيضة.
وخلال عملية التدشين الذي حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح نُهيد، ورئيس مجلس إدارة الخطوط اليمنية الكابتن ناصر محمود، عبّر وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة، عن سعادته بانطلاق أول فوج من الحجاج اليمنيين عبر مطار عدن الدولي.
واكد أن عملية التفويج ستتم بطريقة سهلة ومنظمة وفق ترتيبات تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية والجهات المعنية في المنافذ الجوية.
وأوضح الوزير شبيبة، أن ما يقارب سبعة آلاف حاج سيتم تفويجهم جواً عبر مطارات عدن، والريان، وسيئون، والغيضة..مشيداً بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كافة التسهيلات المقدمة لحجاج اليمن.