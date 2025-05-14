طارق صالح: ''إيران أوقفت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وعبدالملك لم يكن يعلم شيء''

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- المخا

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أكد العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن عبدالملك الحوثي، لم يكن على علم مسبق باتفاق إيراني- أمريكي بشأن البحر الأحمر، بل تلقى تعليمات من إيران بوقف الهجمات على السفن وأُلزم بتنفيذها.

وكشف طارق، أن الحوثي اعترف في اجتماع خاص، بتأثير الضربات الأمريكية التي استهدفت قيادات ومخابئ المليشيات وأقر بأنها أكثر ضررًا من الغارات الإسرائيلية التي دمرت بنية تحتية تخدم اليمنيين..مشيرًا إلى أن الحوثيين يواجهون أزمات داخلية متفاقمة، إلى جانب رفض شعبي وعزلة متزايدة، وفق وكالة سبأ الحكومية .

تصريحات طارق صالح جاءت في لقاء موسع جمعه اليوم الأربعاء، بمسؤولين ومشايخ ووجهاء وأعيان محافظة ريمة، بمدينة المخا، يتقدمهم محافظ المحافظة اللواء علي محمد الحوري.

واستهل طارق صالح اللقاء بتحية أبناء محافظة ريمة الأحرار في كل ربوع الوطن، واصفًا إياها بـ"السند والمدد" لدورها النضالي والوطني، وتاريخها الزاخر في مقاومة مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الحروب الست.. مؤكدًا أن ريمة كانت وستظل سباقة في التصدي للمشروع الإيراني.

وأشار إلى أن هذه المحافظة قاومت الإمامة عبر التاريخ..مستذكرًا دورها في فك حصار السبعين بقيادة اللواء يحيى مصلح..مؤكداً ان ريمة وعاصمتها الجبين لن تنحني إلا للخالق.

وأكد طارق صالح، أن أبناء ريمة يشاركون في معركة الخلاص الوطني في جميع تشكيلات القوات المسلحة على امتداد التراب الوطني..مستشهدًا بشهدائها في مختلف جبهات الشرف والبطولة ومنهم الشهيد العقيد عبدالغني الشبلي، أحد أبطال المقاومة الوطنية الذي استشهد على أبواب مدينة الحديدة وهو يقاتل هذه الآفة الإيرانية.

ولفت إلى أن الإمامة استغلت تسامح اليمنيين بعد ثورة 26 سبتمبر لإعادة تشكيل نفسها بـ"ثوب الولاية"، وهو مشروع إيراني يقاومه اليمنيون بتضحيات كبيرة.. مشددًا على أن اليمن الجمهوري لن يقبل بمشروع الولاية..مؤكداً ان أدوات إيران (الحوثيين) دمروا منجزات اليمنيين التي شيدوها خلال ستين عامًا، واستدعوا إسرائيل لقصف البنية التحتية، بينما يتباهون بـ"حفرة في إسرائيل" ويتجاهلون الدمار الشامل الذي جلبوه لليمن.

وقال عضو مجلس القيادة "إن الحوثي لا علاقة له بالبناء، بل يركز على الجبايات والضرائب وإنشاء شركات استثمارية، مع القضاء على البيوت التجارية".. لافتًا إلى أن المليشيات تخدم مصالح إسرائيل وإيران معًا، وليس مصالح اليمنيين.

وفيما أشار إلى تحول الموقف الدولي تجاه الحوثيين بعد هجمات البحر الأحمر، حث اليمنيين على التوحد في جبهة وطنية لاستعادة الدولة ومؤسساتها، محذرًا من أن الخلافات ستطيل معاناة الشعب مع الإرهاب الحوثي..مجدداً التأكيد على عدم الاعتماد على أي ضربات خارجية تستهدف الحوثي، بل على الذات من خلال رص الصفوف والإعداد والاستعداد لمعركة الخلاص الوطني التي ستأتي لا محالة.

وتعهد عضو مجلس القيادة الرئاسي، باستمرار المقاومة في الساحل الغربي برفع البندقية في وجه المشروع الإيراني حتى تحرير صنعاء، بالتعاون مع كل الأحرار.

وأكد عضو مجلس القيادة، أن اليمنيين يقاتلون اليوم المشروع الإيراني نيابة عن جميع الشعوب الحرة في الأمة العربية والإسلامية.. محذرًا من أن هذا المشروع إذا لم نقضِ عليه في اليمن سينتشر في أقطار عربية أخرى.

واختتم كلمته بالإشادة بتعافي لبنان وسوريا..مهنئًا الشعب السوري برفع العقوبات..مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تحقيق هذه الانفراجة للشعب السوري الشقيق.