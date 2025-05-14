الذهب ينخفض عالميًا وإليكم أسعاره اليوم في اليمن

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 189

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، متأثرة بانحسار الإقبال على أصول الملاذ الآمن نتيجة تراجع التوتر التجاري بين أميركا والصين، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات جديدة للتضخم بحثاً عن مؤشرات تتعلق بمسار السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليُسجّل 3224.50 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.6% لتبلغ 3227.90 دولاراً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح يوم الإثنين بأنه لا يتوقع عودة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145% بعد تعليقها لمدة 90 يوماً، معبّراً عن اعتقاده بأن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر أبريل نيسان، في حين توقّع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجّل ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وذلك بعد انخفاض نسبته 0.1% في مارس آذار.

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، باعتبارها من المؤشرات المهمة لتحديد مسار معدلات الفائدة.

ويُعدّ الذهب تقليدياً وسيلة تحوّط ضد التضخم، ويُظهر أداءً أفضل في الفترات التي تكون فيها معدلات الفائدة منخفضة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتُسجّل 32.80 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.1% إلى 987.55 دولاراً، كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 949.26 دولاراً.

أسعار الذهب في اليمن، اليوم الأربعاء - 14/05/2025

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 372,000 ريال

بيع = 379,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 46,100 ريال

بيع = 49,500 ريال

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 1,782,200 ريال

بيع = 1,932,500 ريال

جرام عيار 21

شراء = 222,800 ريال

بيع = 241,600 ريال