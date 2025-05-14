اختتام بطولة مأرب الرابعة للملاكمة بمشاركة 40 لاعباً.

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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شهدت مدينة مأرب، اليوم، اختتام منافسات بطولة مأرب الرابعة للملاكمة للأندية والمراكز،التي نظمها على مدى أربعة أيام فرع الاتحاد اليمني العام للملاكمة بالمحافظة، بإشراف مكتب الشباب والرياضة، والتي تنافس فيها 40 رياضيًا من الفئات العمرية ( براعم - أشبال - ناشئين - شباب)،في الأوزان من 24 كجم، حتى 70 كجم.

حيث توج مركز سبأ بكأس البطولة بحصوله على المركز الأول بعدد 27 نقطة، واحتل نادي السد المركز الثاني بـِ17 نقطة، فيما حل نادي العرش ثالثاً برصيد 12 نقطة، ونادي نسيم في المركز الثالث مكرر .

وفي حفل الاختتام الذي حضره مستشار وزارة الشباب داود علوة ،ومدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والمهتمين، أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري على أهمية تنظيم مثل هذه البطولات في مختلف الألعاب الرياضية، لتوسيع مساحات وفرص رعاية الشباب وصقل المهارات وإبراز المتميزين، بما يسهم في انتقالهم إلى أدوار احترافيه وتمثيل المحافظة واليمن داخليا وخارجيا تمثيلا لائقا.

من جهة أخرى أشار أمين عام فرع الاتحاد اليمني للملاكمة بمأرب شعبان العمري، إلى أن فرع اتحاد الملاكمة بمحافظة مأرب فخور بتميز مأرب

ونجاحها ،والدور الفاعل للداعمين والمشاركين في البطولة......لافتا إلى أن هدف البطولة هو تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الملاكمين، وتوفير منصة رياضية متميزة لتبادل الخبرات وتحسين الأداء ،وأن الهدف من إقامة هذه البطولة هو انتشار لعبة الملاكمة لتصبح من الألعاب الأساسية المنتشرة في أندية مأرب، لتمثيل المحافظة في المحافل المحلية والدولية بالشكل الذي يليق بمكانتها التاريخية.

وفي ختام الحفل قام وكيل المحافظة عبدالله الباكري،ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى كل وزن وبحسب الفئات العمرية والمبرزين بالكؤوس والميداليات.