مقاومة صنعاء تطالب بتحسين أوضاع المقاتلين في الجبهات وتنتقد الوضع الاقتصادي ووضع العملة الوطنية

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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طالب المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك

بحشد كل الإمكانات والمقدرات لدعم الجيش والأمن والمقاومة لاستعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير اليمن من جماعة الحوثي الإرهابية.

كما شدد المجلس على أهمية تحسين أوضاع المقاتلين في جبهات الدفاع عن الجمهورية ودعمهم وتنمية قدراتهم القتالية والاهتمام بهم كونهم ركيزة التحرير ولبنة النصر ومن يعول عليهم في القضاء على تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن

كما طالب المجلس بسرعه معالجة الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالمزري وإيقاف تدهور العملة الوطنية وتعزيز قيمتها بما يكفل الحياة الكريمة لليمنيين .

جاء هذا خلال اجتماع دوري عُقِدَ بمدينة مأرب للمجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء ناقش خلاله جملة من القضايا على الصعيد المحلي والإقليمي .

حيث رحب المجلس بقرار تعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك آملاً أن تفضي هذه التغييرات الى تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الصف.

كما ناقش المجلس الأوضاع التي تمر بها البلاد مؤكداً أن اليمنيين هم من يدفعون ثمن الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية بينما تحصد إيران مكاسبها على حساب دماء اليمنيين وأوجاعهم من خلال تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية

وأشاد المجلس بدور الجيش والأمن والمقاومة في مواجهة مليشيات الحوثي ومشروع إيران التوسعي.

وأشاد المجلس بالصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في وجه الاحتلال الصهيوني الذي يعربد في القطاع ويرتكب جرائم الإبادة الجماعية والتنكيل الوحشي بحق الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم والانتهاكات

داعياً أبناء اليمن إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة للقضية الفلسطينية في المناطق المحررة ودعم مقاومتها بكافة السبل المتاحة .