ترامب يصل قطر ثاني محطة خليجية بعد السعودية

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 192

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.

واستقبل أمير قطر، ترامب بالديوان الأميري بالدوحة، حيث تبادلا الأحاديث الودية، وصافحا وفدي البلدين.

وبعد مراسم الاستقبال، بدأ الزعيمان محادثات ثنائية.

وتستمر زيارة ترامب إلى الدوحة يومين، وفق بيان من الديوان الأميري.

ووصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى الدوحة، محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض.

وحطت طائرة ترامب في مطار حمد الدولي حيث كان أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي.

وجولة ترامب إلى الخليج تعد الأولى له بولايته الثانية التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتواصل هذه الجولة حتى الجمعة، وتشمل أيضا الإمارات الخميس، وفق بيان سابق للخارجية الأمريكية.

وتعد زيارة ترامب لقطر ثاني زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2003، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

واعتبرتها الوكالة "حدثا استثنائيا، كونها تأتي ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في يناير الماضي".