‏سفير اليمن بطوكيو يبحث مع وزير الاقتصاد واعضاء البرلمان الياباني تعزيز العلاقات الثنائية و توسعة مجالات الدعم

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بحث سفير اليمن لدى اليابان عادل بن علي السنيني اليوم الأربعاء مع معالي كيوتشي مينورو ،وزير الأمن الاقتصادي واصحاب المعالي اعضاء البرلمان نيشيمي كوسابورو, تاكاجي كي, كيكاودا هيتوتى , ناكامورا هيرويوكا, تعزيز مستويات العلاقات الثنائية وتوسعة مجالات الدعم والبرامج المقدمة من الحكومة اليابانية الصديقة
و خلال اللقاء اشاد السفير السنيني بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وما تتميز به من تاريخ وروابط مشتركة تحظى باهتمام وحرص قيادة البلدين الصديقين واهميه تعزيز مسارات التعاون المشتركة مثنيا على التزام الحكومة اليابانية بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية ومجدداً حرص اليمن على تمتين مجالات التعاون و الاستفادة من التجارب اليابانية المتقدمة فى برامج بناء القدرات والإدارة وتأهيل الكفاءات واعادة الاعمار ومجالات التقنية والتكنولوجيا
إلى ذلك استعرض السفير السنيني التحديات الاقتصادية والتنموية التى تمر بها بلادنا والتوجهات العملية التى اتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمضي قدما في تعزيز مسارات الشفافية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة, متطلعا إلى الدفع بمسارات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والتنموية والانسانيةلدعم الحكومة اليابانية الصديقة لتوجهات دولة رئيس. الوزراء سالم بن بريك للإسهام في تطبيع الأوضاع خصوصاً في مجالات الخدمات للكهرباء والمياة والتعليم والصحة والبنية التحتية واعادة الاعمار وبرامج التدريب والتاهيل وبناء القدرات والإدارة
من جانبهم اعرب معالي الوزير واعضاء البرلمان عن التقدير للمستويات التى وصلت اليها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وجددوا دعم اليابان لاستقرار ووحدة اليمن والوقوف إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومواصله دعم المجالات التنموية والانسانية مؤكدين حرص اليابان على احلال ودعم مسارات السلام لانهاء معاناه الشعب اليمني الصديق