عصام الكمالي يُهدي اليمن أول تتويج عالمي في جوائز الصحافة الرياضية

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حصل المصور اليمني عصام الكمالي على المركز الأول عالمياً عن فئة التصوير الرياضي الفوتوغرافي، في جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. الكمالي شارك بصور التقطها من بطولة كأس بعدان السادسة عشر.

وفي إنجاز غير مسبوق بتاريخ الإعلام الرياضي اليمني، توج الزميل عصام الكمالي عضو جمعية الإعلام الرياضي بجائزة المركز الأول عالميًا في فئة “ملف الصور” ضمن جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS) لعام 2024، عن عمله الإبداعي “كرة القدم بوابة للسلام”، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط ضمن فعاليات المؤتمر السابع والثمانين للاتحاد.

وتفوق الكمالي على أكثر من 2500 مشاركة من 135 دولة، ليُسجل بذلك أول فوز لليمن في فئة الكبار، بعد أن سبق للزميل أكرم عبدالله أن أحرز جائزة فئة الصحفيين الشباب في النسخة السابقة، وهو ما يعكس تطور أداء الصحفيين اليمنيين، وتزايد حضورهم الإبداعي في المحافل الدولية رغم الظروف الصعبة.

وحل في المركز الثاني المصوّر البريطاني إدوارد ويتاكر عن عمله “سباقات الخيول العالمية”، فيما جاء الإيطالي داريو بيلينغيري ثالثًا عن “لحظات من رياضة الدراجات”.

كما شهد الحفل تكريم الفائزين في باقي الفئات، مثل الصورة الحركية، الصوت، القصة الملونة، الفيلم الوثائقي، الصحفيين الشباب، والتحقيقات الاستقصائية، وسط حضور دولي كبير من نخبة الصحفيين الرياضيين.

وتضمنت الجوائز أعمالًا من مختلف القارات، منها: “اللحظة الذهبية” للفرنسي جيروم بروييه (فئة الصورة الحركية)، و”شوماخر: قصة أسطورة” للألماني ينز بيتر غيديون (فئة الصوت)، و”كريستيان أتسو: بعد عام من الغياب” للبريطاني آدم ليفينثال (فئة القصة الملونة)، إضافة إلى أعمال متميزة من الصين وكينيا والمجر وألمانيا. كما تم توزيع جوائز شرفية في مجالات تعزيز الرياضة النسائية، مكافحة العنصرية، دعم الصحافة الاستقصائية، وتغطيات البارالمبياد.

وشهد الحفل كذلك تكريم عدد من رموز الصحافة الرياضية، من ضمنهم المغاربة محمد السلهامي ونجيب السالمي، بحضور لجنة تحكيم دولية مرموقة ترأسها الإيطالي جياني ميرلو، وضمّت شخصيات إعلامية من فرنسا، ألمانيا، اليابان، أستراليا، المغرب، والولايات المتحدة.

وعبّر بشير سنان، المستشار الخاص لرئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، عن فخره الكبير بهذا التتويج، قائلاً:“ما حققه الزميل عصام الكمالي هو لحظة تاريخية في مسيرة الصحافة الرياضية اليمنية. هذا الفوز يمثل كل صحفي يمني آمن بأن الكلمة والصورة يمكن أن تعبر حدود المعاناة، وتصل إلى العالمية.”

وأضاف:“منذ سنوات، واليمن حاضر في التصفيات النهائية لهذه الجوائز المرموقة، بفضل جيل شاب يثبت عامًا بعد عام أنه قادر على المنافسة رغم ضعف الإمكانيات. واليوم، جاء التتويج ليُتوج كل هذه الجهود بالأولى عالميًا.”

واختتم تصريحه بالقول:“نهدي هذا الفوز لكل صحفي يمني يعمل في الميدان، ولكل من يؤمن أن الصحافة رسالة إنسانية تتجاوز الحدود. ونتطلع إلى مواصلة الحضور اليمني الفعّال في منصات التتويج الدولية خلال الأعوام القادمة بإذن الله.”