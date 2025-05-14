نصائح منزلية لعلاج آلام الجانب الأيسر أسفل الظهر

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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يُعد آلام الجانب الأيسر أسفل الظهر من أكثر الحالات الصحية شيوعًا بين الأشخاص، وتتسبب في الإزعاج وعدم الراحة، وصعوبة في القيام بالمهام اليومية، لذا في هذا الشأن يتسائل الكثير عن العلاجات المنزلية لآلام الجانب الأيسر أسفل الظهر.

يستعرض "الكونسلتو" في هذه السطور علاجات منزلية لألم الجانب الأيسر لدى العديد من الأشخاص، وذلك وفقًا لما جاء بموقع the health site

أسباب آلام الجانب الأيسر أسفل الظهرقد يكون ألم الجانب الأيسر أسفل الظهر مُرهقًا، خاصةً في الليل، وقد يُعيق النوم، ويبدأ الألم في الظهر وينتشر ببطء إلى أسفل الفخذين، مُسببًا ألمًا وضيقًا شديدين، وقد يكون سببه:

إصابة عضلية أو تمزق عضلي، لدى بعض الأشخاص، وقد يشير ألم أسفل الظهر في الجانب الأيسر أيضًا ‘لى مشاكل صحية أخرى، مثل حصوات الكلى أو التهاب الفقار اللاصق.

وأظهرت الدراسات أن هناك بعض العلاجات المنزلية، التي يمكن أن تساهم في علاج آلام الجانب الأيسر أسفل الظهر، من بينها:

وضعيات يوجاقد تُساعد تجربة بعض وضعيات اليوجا في تخفيف آلام الجانب الأيسر أسفل الظهر، مثل وضعية الكوبرا، ووضعية القطة، وتمارين دوران العمود الفقري، في السرير، حيث يمكن الاستلقاء وترك العضلات تسترخي، ثم يتم دوران الجسم ومده قدر الإمكان، تُمدد هذه الوضعيات العضلات وتُنشط الدورة الدموية.

تمارين التمدد

قد يكون ألم الجانب الأيسر ناتجًا أيضًا عن وضعية الجسم الخاطئة، يمكن القيام بتمارين التمدد، مثل تمارين تمدد الرقبة والكتفين، ويمكن أيضًا القيام بتجربة تمارين التمدد أو الاسترخاء التي تتطلب النهوض من السرير، مثل تمارين القرفصاء أو رفع الساق.

الكمادات الدافئة

يمكن أن يكون وضع كمادات باردة أو دافئة طريقة سريعة لتخفيف الألم، يمكن الاسترخاء على السرير ووضع الكمادة الباردة على الجانب الأيسر من أسفل ظهرك واتركها لبعض الوقت، واستمر في تعديل الكمادة حسب الاحتياجاج.

المشي السريع

إذا اشتد الألم يمكن المشي سريعًا يُنشط العضلات، كما يُحسن المشي السريع الدورة الدموية، وتشير الدراسات إلى أن المشي السريع بانتظام يُحافظ على قوة العضلات ويمنع آلام الجانب الأيسر.

إذا اشتد ألم الجانب الأيسر يمكن اللجوء إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الألم، كما يمكن استخدام بخاخ مُسكن لعلاج آلام الجانب الأيسر أسفل الظهر، ومع ذلك، في حال الشعور بألم شديد من الضروري زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة