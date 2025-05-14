ضربة كبيرة لنادي الهلال السعودي في صفقة الموسم

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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كشفت تقارير إعلامية عن تلقي نادي الهلال السعودي ضربة قوية بشأن صفقة الموسم التي كان يسعى لإبرامها من أجل الاستعداد بقوة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق الصيف المقبل في أمريكا.

وكثّف مجلس إدارة نادي الهلال، خلال الفترة الأخيرة مفاوضاته لضم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، خلال الصيف المقبل.

ويستهدف الهلال التعاقد مع اللاعب البرتغالي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق أن فهد بن نافل رئيس الهلال، اجتمع بوكلاء برونو فيرنانديز، وقدَّم العرض المالي للاعب لمدة ثلاث سنوات، بخلاف التكفل بالشرط الجزائي لكسر عقده مع ناديه والبالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027.

وكان اللاعب انضم للفريق في يناير 2020 قادمًا من سبورتينغ لشبونة، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق وقائده في السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي لوري وايتويل، عبر حسابه على منصة "إكس"، بأنه "من المرجع حتي هذه اللحظة عدم انتقال برونو فيرنانديز إلى الهلال، الأمر واضح فيما يخص هذا الشأن، وفكرة رحيله عن مانشستر يونايتد غير مطروحة".

بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن فيرنانديز سيحسم قراره النهائي عقب مباراة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

وحال فشل الفريق في التتويج باللقب، لن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؛ ما قد يدفع اللاعب لإعادة التفكير في مستقبله مع النادي.

ويستعد الهلال في الوقت الحالي، لمباراة الفريق القادمة أمام الفتح، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من "روشن" والمقرر إقامتها على ملعب الفتح