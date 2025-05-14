الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن، وقال إن المناطق التي سيتم استهدافها وهي رأس عيسى والحديدة والصَليف.

جاء ذلك عقب وقت قصير من إعلانه أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية افيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة إكس اليوم: نحثكم على إخلاء هذه الموانئ والابتعاد عنها حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول إلى هدفه قبل نجاح عملية الاعتراض.

وتحدثت عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية بمستوطنات في الضفة الغربية. هذا ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى. من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق وسط إسرائيل والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وفي رده على ذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ "جريمة حرب"، وفق وصفه، بعد إطلاق جماعة أنصار الله 3 صواريخ على إسرائيل خلال 24 ساعة