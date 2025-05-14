قمة خليجية - أميركية في الرياض.. تفاصيل

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تنطلق، بعد قليل، أعمال القمة الخليجية - الأميركية التي تجمع قادة الخليج مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، حيث من المنتظر أن تركز على وضع الخطوط العريضة لأمن المنطقة واستقرارها.

ويرى محللون أن القمة ستناقش صياغة تحالفات أكثر صلابة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، إلى جانب بحث المصالح الاستراتيجية والأولويات الوطنية