يد الامتنان.. حركة محمد بن سلمان تتحول إلى أيقونة سورية

الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 160

تحولت حركة أدّاها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى ظاهرة على منصات التواصل، حيث وضع يديه على صدره معبّرا عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع العقوبات عن سوريا.

ولمس المشهد الذي التقط خلال المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي في الرياض قلوب السوريين، حيث أصبح أيقونة بين المشاهير والإعلاميين والنشطاء، الذين بدأوا بمحاكاة حركة ولي العهد السعودي في فيديوهات وصور اجتاحت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب السوريون عن امتنانهم لبن سلمان، معتبرين أن تلك اللحظة التي وثقتها الكاميرات تعبر عن عمق العلاقة بين السعودية وسوريا، لتتحول حركة بسيطة إلى رسالة قوية.

ويأتي هذا التفاعل بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن دمشق، حيث أشار في تصريحات له إلى دور المحادثات مع الأمير محمد بن سلمان في هذا القرار