قمة خليجية - أميركية في الرياض.. تفاصيل يد الامتنان.. حركة محمد بن سلمان تتحول إلى أيقونة سورية غزه تحترق… قصف عنيف بخان يونس وإسرائيل تعترض ثالث صاروخ من اليمن زلزال يضرب اليونان بقوة 6.3 درجة وارتداداته تصل 3 دول عربية وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية ان كافة الشكيلات العسكرية هدفها استكمال عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة شابة سعودية مؤثرة تُشعل مواقع التواصل بسبب سروالها الجينز وسعره الجنوني نادي النصر يعادل أكبر فوز في تاريخ الدوري السعودي في غياب رونالدو ترامب يكشف لماذا قرر رفع العقوبات عن سوريا؟ مؤتمر إنساني لحشد المساعدات لليمن والاتحاد الأوروبي يؤكده دعمه لخطة الإصلاح الحكومية عشية وصول ترامب الرياض... نتنياهو يجدد تمسكه بالإبادة في غزة: ماضون حتى النهاية
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا. في غضون ذلك، أفاد سكان في مصر بشعورهم بهزة أرضية أيضا الساعة 1053 بتوقيت غرينتش تقريبا.
وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر «حتي الآن لم ترصد اجهزة الشبكة القومية للزلزال التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اي توابع لزلزال البحر المتوسط»، ولم يسجل أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.
وأعلن المعهد تسجيل زلزال شدته 6.4 درجة على بعد 431 كيلومترا قبالة السواحل الشمالية لمصر.
وأفيد كذلك عن شعور سكان في سوريا ولبنان والأردن بهزة أرضية