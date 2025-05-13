وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية ان كافة الشكيلات العسكرية هدفها استكمال عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة شابة سعودية مؤثرة تُشعل مواقع التواصل بسبب سروالها الجينز وسعره الجنوني نادي النصر يعادل أكبر فوز في تاريخ الدوري السعودي في غياب رونالدو ترامب يكشف لماذا قرر رفع العقوبات عن سوريا؟ مؤتمر إنساني لحشد المساعدات لليمن والاتحاد الأوروبي يؤكده دعمه لخطة الإصلاح الحكومية عشية وصول ترامب الرياض... نتنياهو يجدد تمسكه بالإبادة في غزة: ماضون حتى النهاية البيت الأبيض يكشف عن أكبر اتفاقية دفاعية في التاريخ بين السعودية وأمريكا. .. 600 مليار دولار إجمالي استثمارات الرياض في واشنطن مؤسسة جذور تدشّن إصدارها الثالث: سرديات النضال للدكتورة لمياء الكندي. أبرز الملفات على طاولة ترامب في الرياض: مناقشة العملية البرية العسكرية او استكمال خطة الجنرال كوريلا القائمة على اغتيالات قادة الحوثي عبر غارات جوية. الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء
أبلغ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الحكومة البريطانية ان التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للشرعية في تطور مستمر من خلال هيئة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، موضحا ان هدف الجميع استكمال التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وهزيمة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
جاء هذا خلال لقاء وزير الدفاع اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف.
وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية وجهود تأمين حرية الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب.
واشاد وزير الدفاع بالعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين وجهود المملكة المتحدة في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والانسانية.
واشاد الفريق الداعري بتنامي الوعي لدى المجتمع الدولي بخطورة مليشيا الإرهاب الحوثية المهدد للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية.
مؤكدا أن إزالة هذا الخطر المتربص بالجميع يتمثل بدعم قدرات القوات المسلحة لتقوم بمهامها في فرض الأمن والاستقرار في كل شبر من أراضي الوطن.
من جهتها جددت سفيرة المملكة المتحدة تأكيدها دعم بلادها للحكومة اليمنية بما يحقق الامن والاستقرار والسلام.
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس ومدير دائرة الامداد والتموين العميد علي الكود ومدير العلاقات عدن العميد الركن محمد رشاد.