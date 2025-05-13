شابة سعودية مؤثرة تُشعل مواقع التواصل بسبب سروالها الجينز وسعره الجنوني

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أثارت البلوغر السعودية، شهد ليو، ضجة واسعة بين متابعيها بعد أن شاركت تجربتها في شراء بنطلون فاخر يصل سعره إلى 8 آلاف ريال سعودي( اكثر من 2100 دولار اميركي) ، لكن المفاجأة كانت عندما اشترته بنصف السعر في نيويورك.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، سردت ليو تفاصيل تجربتها، وعلقت على عملية الشراء التي أثارت موجة من الانتقادات والجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو الذي شاركته مع متابعيها، قالت شهد ليو: "هذا البنطلون كنت مرة أبغاه ومستكثره المبلغ فيه كان بحدود 8 آلاف".

وأضافت: "أنا أي شي يبرق ويرعد ما أقدر أقاوم وأروح نيويورك وألقاه بنص السعر بـ 4 آلاف وشي وأخذه حتى ما شاورت، وصراحة حلو السعر.

هذا التصريح أثار موجة جدل واسعة، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذه التجربة، التي اعتبرها البعض "استعراضاً" لكثرة المال، فيما رأى آخرون أنه حق طبيعي لها كفتاة مشهورة وغنية أن تشتري ما تشاء بمالها الخاص.

وأبدى البعض استغرابهم من فكرة شراء ملابس بهذا السعر المرتفع، حتى وإن كان هناك خصم، معتبرين أن الظهور بشكل مبالغ فيه لم يعد له مكان في عالمنا المعاصر.

"فيما علّق أحدهم بسخرية من أسعار الملابس قائلاً: 'رغم أنني شاب، إلا أنني لا أرتدي مثل هذا الذوق حتى لو كان مجانًا... يمكنك أن تجد مثله في الأسواق الشعبية!'"

ومن جهة أخرى، لاحظ بعض المتابعين التحول في شخصية شهد ليو، مشيرين إلى أنها كانت في السابق تنتقد البعض، بسبب استعراضاتهم، لكن اليوم أصبحت تقدم محتوى مشابهاً لذلك.

وشهد ليو هي ناشطة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، وُلدت في المملكة العربية السعودية عام 1996، وتُقيم حالياً في الرياض.

واشتهرت من خلال مشاركتها في مقاطع الفيديو على منصات مثل "إنستغرام" و"تيك توك"، حيث تعرض جوانب من حياتها اليومية وآرائها الشخصية