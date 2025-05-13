نادي النصر يعادل أكبر فوز في تاريخ الدوري السعودي في غياب رونالدو

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حقق نادي النصر فوزا عريضا على مضيفه الأخدود بنتيجة 9-0 في إطار منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، معادلا بذلك أكبر انتصار في تاريخ المسابقة.
وكان هذا الفوز هو الثالث من نوعه بتسجيل تسعة أهداف نظيفة في الدوري السعودي، إذ سبق أن حقق الهلال نفس النتيجة مرتين، الأولى أمام الحزم في الموسم الماضي، والثانية أمام الفتح في منتصف يناير الماضي من الموسم الجاري.
وخلال لقاء الأخدود، سجل نجم النصر الدولي السنغالي ساديو ماني أول "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) في مسيرته الاحترافية.
وبات ماني أيضا أول لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في الدوري السعودي هذا الموسم.
في المقابل، غاب قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة الأخدود لعدم جاهزيته بدنيا وفقا لتقارير سعودية.
يذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر