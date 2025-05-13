ترامب يكشف لماذا قرر رفع العقوبات عن سوريا؟

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة وقال "بدأنا تطبيع العلاقات الدبلوماسية معها"، جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
وقال ترامب "قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وطلب منه"، لافتا أن ذات الطلب تقدم به أيضا "الرئيس التركي سابقاً في اتصال هاتفي".
وأضاف: "سوف أدعو لرفع العقوبات عن سوريا، وآن الأوان لمنحها الفرصة وأتمنى لها حظا طيبا".
وقال ترامب "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا"، وكشفت أن وزير الخارجية الأمريكية روبيو سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا.
وأشار "سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار