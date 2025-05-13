مؤتمر إنساني لحشد المساعدات لليمن والاتحاد الأوروبي يؤكده دعمه لخطة الإصلاح الحكومية

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشف الاتحاد الأوروبي عن مؤتمر انساني رفيع في بروكسل هذا الشهر لحشد الدعم لخطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري، مؤكداً مواصلة دعم الاتحاد للحكومة اليمنية وخطتها للإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، الاثنين، خلال احتفال بمناسبة يوم أوروبا في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير اليمن لدى الأردن، جلال فقيره، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقال "فينيالس": "سنشارك هذا الشهر في بروكسل في رئاسة الاجتماع السنوي السابع لكبار المسئولين الإنسانيين حول اليمن، حيث سنجدد التزامنا ونحشد الشركاء لتلبية الاحتياجات المُلحة للبلاد، والحاجة إلى بيئة تشغيلية مواتية للعاملين في المجالين الإنساني والتنموي".

وأضاف: "وفي هذا الصدد، نواصل وبقوة التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحليين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين".

وأكد السفير فينيالس أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بقيادة الرئيس رشاد العليمي، مشددًا على أهمية وحدة الصف والإصلاحات لتحقيق الاستقرار في هذه المرحلة الحاسمة. وأشار إلى أن الاتحاد يتطلع للعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء بن بريك في تنفيذ التدابير الإدارية والاقتصادية، ودعم خطة الإصلاح الحكومية بالتعاون مع المانحين الدوليين.

وأوضح فينيالس أن الاتحاد الأوروبي يظل "صديقًا عريقًا" لليمن، حيث قدّم ما يقرب من 2 مليار يورو منذ اندلاع الصراع في 2015، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار يورو كمساعدات إنسانية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول عدة مشاريع في اليمن بأكثر من 250 مليون يورو لتعزيز الصمود الاقتصادي، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم بناء السلام في اليمن