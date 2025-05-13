أبرز الملفات على طاولة ترامب في الرياض: مناقشة العملية البرية العسكرية او استكمال خطة الجنرال كوريلا القائمة على اغتيالات قادة الحوثي عبر غارات جوية.

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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قال الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس متحدثًا لقناة يمن شباب ان أبرز ملفات ‎اليمن في أجندة زيارة ترامب للرياض هي مناقشة العملية البرية ضد المليشيا الحوثية او استكمال الخطة التي تقدم بها قائد المنطقة المركزية للجيش الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا و مدتها ثمانية إلى عشرة أشهر تقوم فيها الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية والبحرية بالقضاء على أنظمة الدفاع الجوي للحوثيين عقبها شن عمليات اغتيال لقيادات مليشيا الحوثي مستهدفة على غرار العملية الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله، كما كشفت تفاصيلها صحيفه نيويورك تايمز قبل عدة أيام.

واضاف عايض "ترامب أوقف العمليات العسكرية بحجة انها كانت مكلفة ماليا.. واوقفها قبيل زيارته لدول الخليج وعقلية ترامب هي عقلية تجارية ومقاييسها الربح والخسارة فهو يسعى لتمويل للعمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي سواء تم التنفيذ بأسم امريكا او إسرائيل.

وأضاف عايض "هناك عتب من المملكة العربية السعودية على الإدارة الأميركية كونها هي من تسببت في ايصال مليشيا الحوثي الى ما هو عليه اليوم، حيث مارست ضغوطا على التحالف العربي والشرعية لإيقاف العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي وكانت الشرعية على مشارف العاصمة صنعاء وميناء الحديدة حيث ترى الرياض انه لا بد ان تقدم واشنطن دعما ماليا وعسكريا لدعم قوات الشرعية وخاصة في المعركه البرية التي بات الجميع على قناعة بها.

وأضاف احمد عايض لقناة يمن شباب لقد بات لدى الجميع سواء في الإدارة الأميركية او الاشقاء في التحالف ان مليشيا الحوثي لا يمكن ان تمضي في عملية السلام ، وان السبيل الوحيد لاقتلاع المشروع الإيراني من اليمن هو العمل العسكري.