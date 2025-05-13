الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أعلن مسئول في صنعاء، اليوم الثلاثاء، استئناف تشغيل مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، بعد نحو اسبوع على تعرضه لغارات اسرائيلية عنيفة.

وأعلن مدير مطار صنعاء خالد الشايف، جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، 14 مايو 2025، بعد هجمات إسرائيلية كانت مدمرة.

ويسير مطار صنعاء رحلات يومية الى الأردن فقط وهي الوجهة الوحيد المسموح بها.