عاجل: ترامب وبن سلمان يوقعان في الرياض على اتفاقيات شراكة استراتيجية بين البلدين.. ماذا تضمنت؟

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية محمد بن سلمان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ختام اجتماع ترأسه الجانبان في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء توقيع اتفاقية الشراكة بعد الاجتماع الذي ترأسه الزعيمان لعدة ساعات في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية وبدأت بعده مراسم الإعلان التفصيلي عن مجمل مذكرات التفاهم التي اتفق عليها الجانبان.

وتبادل الجانبان نسخة عن الاتفاقية الموقعة.

وأعلن في حفل التوقيع عن مذكرات التفاهم التي تضمنتها الاتفاقية الاستراتيجية وأولها توقيع اتفاقية بين وزارتي الطاقة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة الى:

‌‎ - مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد الطبيعية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة.

- مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية في مجال القدرات الدفاعية المستقبلية.

- مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين.

- اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لرصد الطقس الفضائي.

- اتفاقية بين الحكومتين بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في البلدين.

- خطاب نوايا لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة والتدريب وخدمات الإسناد والصيانة وتحديث الأنظمة وقطع الغيار والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني.

‌ - مذكرة تفاهم بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية.