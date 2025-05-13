أجهزة ستارلينك تصل اليمن والإعلان عن الأسعار قريبًا

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، استلامها الدفعة الأولى من أجهزة "ستارلينك" وذلك في إطار الاتفاق مع شركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في اليمن.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المهندس وائل طرموم، في تصريح صحفي، أن الشحنة الأولى تم استلامها وستكون جاهزة للتوزيع والبيع عبر نقاط البيع التابعة للمؤسسة في المحافظات والمناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها.

وأشار طرموم، الى انه سيتم الإعلان عن أسعار الأجهزة والباقات خلال الفترة القادمة، وستكون الأسعار تنافسية وملائمة لاحتياجات المستخدمين.

يذكر أن الحوثيين عارضوا دخول الإنترنت الفضائي الى اليمن، حيث تشكل الخطوة ضربة اقتصادية كبيرة لقطاع الإتصالات الخاضع لهم والذي يعد من اهم مواردهم، وكانوا قد دعوا جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتهم إلى سرعة تسليم كافة معدات خدمة ستارلينك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في موعد أقصاه الأول من مايو الجاري.