آخر الاخبار

مع اقتراب موسم الحج.. تحذيرات وعقوبات ستطال المخالفين و من يتعاون معهم انتهت الحرب قبل أن تبدأ في طرابلس ..ما حدث عملية جراحية لبسط نفود الدولة .. من هو عبد الغني الككلي الذي تم تصفيته؟ ساعات عصيبة مرت بها ليبيا.. ماذا حدث في طرابلس؟ أجهزة ستارلينك تصل اليمن والإعلان عن الأسعار قريبًا السلطات في مصر توجه بالإفراج عن اليمنيين ''الأبرياء'' في قضايا تجارة العملة وسفارتنا بالقاهرة تخرج ببيان ''مخزي'' ترامب في الرياض.. زيارة تاريخية وملف الإقتصاد والإستثمار يتصدر برنامج الزيارة واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران غداة الجولة الرابعة من المحادثات ترامب يصل السعودية في مستهل جولة خليجية الجيش يزيل نقطة تفتيش غير قانونية شمال الضالع ويصادر أسلحة ثقيلة وسط تحقيقات موسعة بالتنسيق مع واشنطن.. اليمن يوجه ضربة موجعة لشبكات تهريب السلاح للحوثيين

أجهزة ستارلينك تصل اليمن والإعلان عن الأسعار قريبًا

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 372

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، استلامها الدفعة الأولى من أجهزة "ستارلينك" وذلك في إطار الاتفاق مع شركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في اليمن.

 وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المهندس وائل طرموم، في تصريح صحفي، أن الشحنة الأولى تم استلامها وستكون جاهزة للتوزيع والبيع عبر نقاط البيع التابعة للمؤسسة في المحافظات والمناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها.

وأشار طرموم، الى انه سيتم الإعلان عن أسعار الأجهزة والباقات خلال الفترة القادمة، وستكون الأسعار تنافسية وملائمة لاحتياجات المستخدمين.

يذكر أن الحوثيين عارضوا دخول الإنترنت الفضائي الى اليمن، حيث تشكل الخطوة ضربة اقتصادية كبيرة لقطاع الإتصالات الخاضع لهم والذي يعد من اهم مواردهم، وكانوا قد دعوا جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتهم إلى سرعة تسليم كافة معدات خدمة ستارلينك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في موعد أقصاه الأول من مايو الجاري.

إقراء أيضاً
مع اقتراب موسم الحج.. تحذيرات وعقوبات ستطال المخالفين و من يتعاون معهم
السلطات في مصر توجه بالإفراج عن اليمنيين ''الأبرياء'' في قضايا تجارة العملة وسفا
الجيش يزيل نقطة تفتيش غير قانونية شمال الضالع ويصادر أسلحة ثقيلة وسط تحقيقات موسع
بالتنسيق مع واشنطن.. اليمن يوجه ضربة موجعة لشبكات تهريب السلاح للحوثيين
قوات الأمن الخاصة بحافظة مأرب تحتفل بتخرج قوات ضاربة تلقت تدريبات متقدمة على مختل
مهربو الأسلحة للحوثيين عبر البحر يقعون في يد أجهزة الأمن .. عملية أمنية خارج المي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول