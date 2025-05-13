مع اقتراب موسم الحج.. تحذيرات وعقوبات ستطال المخالفين و من يتعاون معهم انتهت الحرب قبل أن تبدأ في طرابلس ..ما حدث عملية جراحية لبسط نفود الدولة .. من هو عبد الغني الككلي الذي تم تصفيته؟ ساعات عصيبة مرت بها ليبيا.. ماذا حدث في طرابلس؟ أجهزة ستارلينك تصل اليمن والإعلان عن الأسعار قريبًا السلطات في مصر توجه بالإفراج عن اليمنيين ''الأبرياء'' في قضايا تجارة العملة وسفارتنا بالقاهرة تخرج ببيان ''مخزي'' ترامب في الرياض.. زيارة تاريخية وملف الإقتصاد والإستثمار يتصدر برنامج الزيارة واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران غداة الجولة الرابعة من المحادثات ترامب يصل السعودية في مستهل جولة خليجية الجيش يزيل نقطة تفتيش غير قانونية شمال الضالع ويصادر أسلحة ثقيلة وسط تحقيقات موسعة بالتنسيق مع واشنطن.. اليمن يوجه ضربة موجعة لشبكات تهريب السلاح للحوثيين
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، استلامها الدفعة الأولى من أجهزة "ستارلينك" وذلك في إطار الاتفاق مع شركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في اليمن.
وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المهندس وائل طرموم، في تصريح صحفي، أن الشحنة الأولى تم استلامها وستكون جاهزة للتوزيع والبيع عبر نقاط البيع التابعة للمؤسسة في المحافظات والمناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها.
وأشار طرموم، الى انه سيتم الإعلان عن أسعار الأجهزة والباقات خلال الفترة القادمة، وستكون الأسعار تنافسية وملائمة لاحتياجات المستخدمين.
يذكر أن الحوثيين عارضوا دخول الإنترنت الفضائي الى اليمن، حيث تشكل الخطوة ضربة اقتصادية كبيرة لقطاع الإتصالات الخاضع لهم والذي يعد من اهم مواردهم، وكانوا قد دعوا جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتهم إلى سرعة تسليم كافة معدات خدمة ستارلينك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في موعد أقصاه الأول من مايو الجاري.