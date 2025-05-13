ترامب في الرياض.. زيارة تاريخية وملف الإقتصاد والإستثمار يتصدر برنامج الزيارة

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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى الرياض في مستهل زيارة تاريخية والتي تشمل أيضاً الإمارات وقطر، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأميركي في قصر اليمامة بالرياض،حيث عقد مباحثات مع ولي العهد السعودي.
وبرنامج زيارة ترمب مليء بالاجتماعات الثنائية ومع رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي». والأربعاء، سينضم ترمب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية - الأميركية الخامسة من نوعها في الرياض.